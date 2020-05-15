خبير: وزير الصحة لا يعمل وفق توجيهات مجلس الوزراء





اشار خبير استراتيجي الى انعدام الرؤى والخطط والسياسات الصحية التي توضح سير العمل بوزارة الصحة السودانية ، وقال الخبير ان وزير الصحة د. اكرم علي التوم لا يعمل وفق توجيهات الادارة العليا (مجلس الوزراء) ومجمل الاخفاقات التي حدثت نتيجة لعدم وجود خطة متكاملة بينه وبين رئاسة الوزراء تقضي بتحديد المهام المناط بها كل وزارة ، مشيرا الى فشل الوزير في التعامل مع وباء كورورنا مما خلف انعكاسات سالبة.

ويرى الخبير ان هذه الانعكاسات السالبة ناتجة عن انعدام الاستعداد الكافي لمواجهة جائحة كورونا ولكن اظهرت فشل وزير الصحة السوداني في الاعداد المناسب وضعف التحوطات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 رغم ملايين الدولارات التي تم استقطابها لمكافحة الوباء.

واشار الخبير الي انعدام التنسيق الكامل بين القطاعات الصحية لمواجهة هذا الفيروس مما ينعكس سلبا علي المواطن السوداني وعلي جميع قطاعات المنظومة الصحية بالبلاد مما احدث خللاً جعل الطاقم الطبي ومسؤولي وزارة الصحة يفشلون في اداء واجباتهم نسبة لعدم مقدرة الصحة السودانية في توفير الوقاية والامداد الدوائي لمواجهة هذا الوباء اضافة الى نقص الاجهزة الطبية وشح الدواء وتدني البيئات الصحية مما انعكس سلبا علي صحة المواطن في جميع لايات السودان المختلفة ، بالاضافة الي وجود معاناة كبيرة من اجل الحصول علي الادوية المنقذة للحياة ، الامر الذي ادي الي تفاقم الوضع الصحي وازدياد الوفيات دون الاصابة بفيروس كورونا.

واكد الخبير الاستراتيجي أستاذ العلوم السياسية دكتور الرشيد محمد إبراهيم أن قوافل الدعم السريع الإنسانية الصحية إلى الولايات تمثل عملية إسناد كبرى للدولة التي ربما لاتستطيع الوصول بالكوادر الطبية والأدوية لتلك الأصقاع النائية بينما تستطيع قوات الدعم السريع ذلك لما تتمتع به من سرعة وخفة في الحركة.

وأشاد دكتور الرشيد بالتوجيهات المباشرة من الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) عضو مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع باستهداف المناطق الأكثر حاجة وتقديم الخدمات والمساعدات.

الخرطوم: خبطة نيوز

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