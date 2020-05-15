اتفاق لوقف العدائيات وفتح الطرق بجنوب كردفان





توصلت اللجنة الأمنية والإدارة الأهلية وقوى الحرية و التغيير بولاية جنوب كردفان على اتفاق لإنهاء الأحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين.

وقال اللواء ركن الخير عبدالله إدريس عضو اللجنة الأمنية للقوات المسلحة المشتركة عقب الاجتماع الذي ضم لجنة أمن الولاية ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق عبدالله البشير، ووالي جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد اسماعيل والإدارة الأهلية انه تم الاتفاق بالإجماع على ضرورة بسط هيبة الدولة وفرض سيطرتها الكاملة وتنفيذ حكم القانون، فضلا عن العمل على عودة المدينة لسابقها كهدف استراتيجي .

واعلن الرائد جاو كافي ونيس عن إنهاء المشكلة وحسم كافة الأحداث بالقانون وتقديم الجناة للعدالة، وقال ” من اليوم تاني ما في مشاكل كلنا نعيش مع بعض.”

وفي ذات السياق كشف الناطق الرسمي باسم تنسيقية الإدارة الأهلية الأمير محمد ابوزيد عبدالله ان الاجتماع توصل الى رؤية لحل الاشكالات والأحداث التي وقعت وخلفت عدد من الشهداء والجرحى، ووقف العدائيات وفتح الطرق لانسياب حركة المرور، معلنا عن التوصل لتوقيع وثيقة الصلح القبلي يوم السبت المقبل، مناشدا كافة الأطراف بضبط النفس والكف عن الاعتداءات على ممتلكات الغير .

سونا

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