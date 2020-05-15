البدوى: المالية خصصت مبالغ غير محدودة لمكافحة جائحة كورونا





أكد د.ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي تخصيص وزارة المالية لمبالغ غير محدودة لمكافحة جائحة كورونا.

وقال البدوى في لقاء بثه التلفزيون القومي مساء اليوم أن وزارة المالية خصصت مبلغ 30 مليار جنيه منها 6 مليارات لمكافحة جائحة كورونا، مشيرا إلى تأثيرها على الايرادت وإلى توفير وزارة المالية الدعم لوزارات الصحة والعمل لتوفير سلال غذائية في فترة الاغلاق لدعم الأسر الفقيرة، لافتا الى التعديلات التى تم إجرائها على الميزانية والتى تم طرحها لمجلس الوزراء لتقليص الفجوة.

وحول مشروع تحقيق السلام وبؤر النزاعات في ولايات دارفور والشرق، بشر بالوصول للمراحل النهائية لمشروع السلام، مشيرا إلى ثلاث تحولات استراتيجية يمر بها السودان من الحرب الى مجتمع متصالح، ومن دكتاتورية النظام الى مجتمع ديمقراطي يتسم بالعدالة بجانب التحول الاقتصادي من مجتمع استهلاكي الى مجتمع منتج .

واشار الوزير إلى أنه تم تشكيل آلية من جميع الوزارات للبدء في التحول الرقمى لتقديم الخدمات ابتداء من تطعيم الاطفال، التعليم، ودعم الأسر وغيرها، بجانب استهداف دعم الأسر في مناطق النزاعات، مبينا أن هناك برنامج من أصدقاء السودان سيسهم في مكافحة الفقر.

سونا

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