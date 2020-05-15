أمين الحركات المسلحة بجنوب دارفور يشيد بالجهود الحكومية لاحتواء النزاعات





أشاد سيف الدين آدم صالح ضي النعيم الأمين العام الأحزاب السياسية والحركات المسلحة بجنوب دارفور بالجهود الحكومية والقوات النظامية لقيامها بدورها على أكمل وجه في احتواء الصراعات بعدد من ولايات البلاد المختلفة مشيرا إلى أن ظاهرة الصراعات القبلية والاعتداء على القوات يعد اعتداء صريح على الدولة وكرامة السودان بغرض الانقضاض على الثورة والعمل ضدها بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد ومواطنيها.

واكد في تصريح (لسونا) أن تأخير تعيين الولاة و تشكيل المجلس التشريعي يسهم في غياب الأمن وقطع بأن استمرار التأخير يؤثر سلباً على عملية السلام مطالبا بتعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي القومي ومجلس الولايات وتعيين أشخاص قوميين ذوي خبرة وكفاءة يشهد لهم بالنزاهة والحياد والخبرة لتحقيق شعارات الثورة بعيدا عن المحاصصات السياسية و الحزبية موضحا أن علة البلاد تكمن في استعلاء النظرة الحزبية وضيق الأفق السياسي لجهة أن البلاد الآن تعيش في مرحلة البناء مما يتطلب جهد الجميع بعيدا عن الإقصاء والتهميش الممنهج وتصفية الحسابات والغبن السياسي.

ودعا سيف الدين أطراف التفاوض بالإسراع في إستكمال عملية السلام للوصول إلى سلام شامل ينقل الوطن من مرحلة الاحتقان والتشظي والاستقطاب وسياسة المحاور الي فضاء التراضي الوطني المرتكز على مشروع عقد اجتماعي يتراضى عليه جميع أهل السودان خاصة وأن البلاد دخلت في مرحلة الانتقال الي الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات والعدالة مطالبا بضرورة توحيد كافة الجهود الشعبية والرسمية والحزبية ومخاطبة جزور الازمة وإيجاد الحلول المناسبة.

سونا

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