الخارجية:ماتم تداوله لاعلاقة له برفع اسم السودان من قائمة الارهاب





-اكدت وزارة الخارجية أن القائمة المتداولة عبر وسائل التواصل لا تمت بصلة مباشرة بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ،والتي ما زالت الخارجية تتابع ملفها باهتمام بالغ مع السلطات الأمريكية وتأمل أن تكلل مساعيها بالنجاح .

وقالت الخارجية في بياناً صحفياً تصحيحياً لما تم تداوله بهذا الشأن أن القائمة المذكورة المتداولة ما هي إلا قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الارهاب والتي اٌزيل اسم السودان منها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ٢٠٠٣م وفيما يلي نص البيان-:

تود وزارة الخارجية أن تُصحّح ما تمَّ تداوله عبر الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. فالصحيح هو أن القائمة المتداولة ما هي إلا قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب والتي اٌزيل اسم السودان منها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ٢٠٠٣م.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف يُعنى بالوفاء بمطلوبات المادة ٤٠(أ) من قانون التحكم في صادارت السلاح لعام ١٩٧٦م والذي يطلب من وزارة الخارجية الامريكية إخطار الكونغرس سنوياً بأسماء الدول التي لا تتعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب بحيث يتم فرض عقوبات عليها تتعلق بمنع مبيعات السلاح والمعدات الدفاعية الأمريكية لها.

وبهذا الصدد، تفيد وزارة الخارجية أن القائمة المذكورة لا تمت بصلة مباشرة لقائمة الدول الراعية للإرهاب، التي ما زالت الخارجية تتابع ملفها باهتمام بالغ مع السلطات الأمريكية ونأمل أن يكلل مسعانا بالنجاح.

وترجو وزارة الخارجية في هذا الإطار تقصي الحقائق قبل تداول أي أخبار حول الأمر تحسباً لما قد ينتج عن ذلك من لبس.

سونا

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