الفكي يثمن حديث وزير المالية ويصف عمل إزالة التمكين بالأفضل





ثمن عضو المجلس السيادي وعضو لجنة إزالة التمكين الأستاذ محمد الفكي سليمان حديث وزير المالية والتخطيط الإقتصادي إبراهيم البدوي في لقائه الخاص مع التلفزيون القومي ووصف عمل لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال بأنه الأفضل وله مساهمه واضحة في سد عجز الموازنة.

وقال الفكي عبر حسابه فى فيسبوك “سعادتنا في اللجنة تكمن في نجاحنا في إعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها بشكل مباشر لتسهم في زيادة الأجور، وأيضاً تشكيل الصندوق السيادي، لإدارة تلك الأموال والأصول المستردة، والتي ستساعد أيضاً في دعم قطاعَي الصحة والتعليم اللذين يخدمان الملايين من محدودي الدخل، الأمر الذي سيُعزّز السلم الإجتماعي ويدعم الاستقرار.

وأشار الى ان اللجنة تجدد التاكيد على بذل كل الجهد لتُحقّق غايتها، في إنهاء جميع أشكال تمكين العهد البائد والشكل البائس لإدارة موارد الدولة طوال الحقبة الماضية.

وأضاف قائلا: “نحن نعمل بكل طاقتنا، ونُناشد الجميع مساعدة اللجنة ودعمها؛ كل في مجاله، حتى نستمرّ بخطى قوية لتحقيق أهداف الثورة” ونعتذر عن عدم إطلالنا عليكم يوم الخميس في المؤتمر الصحفي للجنة، وأمامنا كثير من الملفات التي نعكف على فحصها، ونجدّد العهد على لقاءات متعددة وقريبة، نعرض عليكم فيها ما تم إنجازه، وما نعمل على تحقيقه في القريب العاجل”.

وأشار الفكي أن وزير المالية إبراهيم البدوي قال في لقائه الخاص مع التلفزيون القومي ، إن الموارد التي إستردّتها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال، ستساهم في تمويل الهيكل الراتبي الجديد، والذي سيسهم في تغيير حياة 7 ملايين من العاملين في الخدمة المدنية ومن المعتمدين عليهم.

وقدّر البدوي قيمة مساهمة اللجنة، بـ 158 مليار جنيه (تلريون) وهو رقم كبير جداً يفوق حجم المصروفات الحكومية والتي قدّرها وزير المالية بـ 128 مليار جنيه، ويوضح حجم نهب رموز النظام السابق المنظم لموارد الشعب.

سونا

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