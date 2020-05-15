والي شرق دارفور: الدعم السريع سخرت امكانياتها لخدمةإنسان الولاية





اشاد اللواء الركن / المزمل ابوبكر والي ولاية شرق دارفور المكلف بمجهودات قوات الدعم السريع في إسناد ولاية شرق دارفور ومساعدتها لمواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بمدينة الضعين القافلة الصحية لقوات الدعم السريع للحد من جائحة كورونا والتي جاءت بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو لولايات دارفور الخمس ، تحت شعار ” صحتك ..من أمن وطنك”.

وإمتدح الوالي خلال مخاطبته القافلة جهود قيادة قوات الدعم السريع في مكافحة هذا الوباء الذي هدد كل دول العالم وإستجابتها السريعة لمطالب حكومة الولاية في مساعدتها للتصدي لهذا الفيروس القاتل .

وأكد اللواء الركن / المزمل ابوبكر ان قوات الدعم السريع هي المؤسسة الوحيدة التي تقوم بتوصيل الدعم للمواطنيين في أماكنهم بجاهزية وسرعة .

وأشار المزمل الى جهود هذه القوات في التصدي للحمى النزفية التي ضربت الولاية في الفترة الماضية ، واضاف ( في ذلك الوقت سخرت قوات الدعم السريع كل إمكانياتها للولاية ونفذت حملات رش مكثفة بالمدينة ” .

من جانبه قال قائد قوات الدعم السريع قطاع شرق دارفور العقيد عبدالله الشريف بنده ان قوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى بشرق دارفور تعمل بإنسجام كبير في تنفيذ التوجيهات العليا والحفاظ على أمن واستقرار الولاية.

فيما قال العقيد / حمدين اسماعيل بشر قائد القافلة الصحية لولايات دارفور ان القافلة تحتوي على مواد ومعينات طبية وألبسة واقية للكادر الصحي وكمامات ومعقمات وأدوات لإصحاح البيئة اضافة الى تنفيذ حملات للتعقيم والتطهير كإجراءات إحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وأشاد حمدين بجهود قائد قوات الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان دقلو من أجل الخروج بالبلاد الى بر الأمان ، وأعرب عن شكره لحكومة ولاية شرق دارفور على حفاوة الإستقبال وتفاعلها مع القافلة الصحية سائلاً الله ان يرفع البلاء وان يحفظ البلاد والعباد.

الى ذلك ،قال الاستاذ / محممد ابراهيم مدير عام وزارة الصحة بولاية شرق دارفور ان المعينات والمعدات الطبية المقدمة من قيادة قوات الدعم السريع ستكون سنداً ودعماً حقيقياً لجهود وزارة الصحة بالولاية في مواجهة جائحة كورونا .

وأعرب عن شكره لقيادة قوات الدعم السريع على اهتمامها ودعمها المتواصل لإنسان ولاية شرق دارفور مشيراً الى ان القافلة الصحية إمتداداً لجهود القوات في دعم وإسناد الولاية.

سونا

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