النائب العام: النيابة لم تتلقى أي طلب يتعلق بسفر شقيق الرئيس السابق إلى الخارج





قال النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، أن النيابة لم تتلقى أي طلب يتعلق بسفر عبد الله البشير شقيق الرئيس السابق عمر البشير إلى الخارج، بغرض تلقي العلاج .

وأكد النائب العام لـ(أول النهار) أن بقية المنتظرين من مسؤولي النظام السابق يتلقون الرعاية الصحية والطبية في مستشفيات خاصة لدي أطبائهم الخاصين.

وأوضح أن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج يتلقى العلاج فى مستشفى يستبشرون منذ (3) أسابيع وأشار إلى أنه كان قبلها فى عدد من المستشفيات الخاصة (فضيل والدولى)، فيما كان يخضع القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون للعلاج فى مستشفى رويال كير وحالياً فى مستشفى يونيفرسال.

وأكد الحبر أنه لا يعلم بالطلب المقدم لمجلس السيادة بشأن شقيق الرئيس السابق وسفره للخارج لتلقي العلاج.

وبحسب مصادر موثوقة أن المعتقل عبد الله البشير شقيق الرئيس السابق يعاني من مرض خطير، ويتلقي العلاج من لأكثر من شهرين، بمستشفى علياء .

ويواجه عبد الله تهما تتعلق بالفساد المالي وثراء حرام ومال مشبوه وتجاوزات في الأراضي، واجرت معه تحقيقات بشأن التهم من قبل عدة نيابات متخصصة.

خاص: أول النهار

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