الجبهة الثورية تطالب بإلغاء المجلس الأعلى للسلام





طالبت الجبهة الثورية بإلغاء المجلس الأعلى للسلام باعتباره جسم غير دستوري وإنشاء مفوضية السلام ووضع قانون لها ورحب تجمع المهنيين السودانيين في اجتماع مع الجبهة بمقر الحزب الاتحادي الجبهة الثورية رحب بموقف الجبهة الثورية السودانية الجديد بشأن تكليف ولاة مدنيين للولايات والذي بعثته الجبهة الثورية عبر رسالة رسمية لحكومة الفترة الانتقالية واصفا هذا الموقف بالإيجابي.

وأمن التجمع في اجتماع امس التأم بين الجبهة وتجمع المهنيين على وحدة قوى الحرية والتغيير وضرورة الإصلاح السياسي والتنظيمي لها واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لإصلاح التحالف.

واتفق الطرفان على أن التحول الديمقراطي واستكمال مهام الفترة الانتقالية يستوجب وجود نقابات حرة وديمقراطية ومستقلة وعليه اقر الطرفان أهمية الإسراع في إجازة قانون النقابات كاحدى المداخل المهمة لتحقيق التحول الديمقراطي.

وناقش الطرفان أوضاع البلاد وما تمر به من أزمات اقتصادية وصحية واتفقا على ضرورة معالجة هذه الأزمات لا سيما الأزمة الاقتصادية عبر السعي الجاد لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين. وثمن الطرفان مجهودات الحكومة في إحتواء جائحة كورونا التي تصيب الوطن والعالم.

صحيفة الجريدة

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