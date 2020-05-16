عودة الحياة إلى طبيعتها بكادوقلي ورفع حظر التجوال الجزئي





رفع حظر التجوال الجزئي بحاضرة ولاية جنوب كردفان بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة وراح ضحيتها عدداً من المواطنين بين قتيل وجريح.

وأعلنت اللجنة الأمنية برئاسة الفريق عبدالله البشير نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للتدريب المكلفة بالوقوف على الأوضاع بولاية جنوب كردفان رفع الحظر الجزئي بعد عودة الحياة لطبيعتها داخل مدينة كادقلى.

وقال رئيس وفد القيادة العامة للقوات المسلحة المشتركة الفريق عبدالله البشير في تصريحات صحفية بحسب (سونا) أمس إنه من خلال الاجتماعات المتواصلة التي بدأتها اللجنة منذ مجيئها مع اللجنة الأمنية بالولاية ورجال الإدارة الأهلية وتنسيقية قوى الحرية و التغيير توصلت إلى رفع الحظر الجزئي لإزالة حالة التشاحن النفسي التي تؤجج الصراعات الفردية بجانب دحض الشائعات المغرضة التى صاحبت الأحداث وروجت لإخراج بعض الأسر من مساكنهم، وأشار إلى أن لجان رأب الصدع تواصل عملها باستمرار اضافة إلى لجنة التحقيق لتحديد هوية المتسببين في الأحداث ومحاسبتهم حتي تكون درساً يستفاد منه في منع تلك الأحداث وإعادة الثقة في نفوس المتضررين.

فيما كشف الوالي المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد اسماعيل عن ضوابط وإجراءات صارمة اتخذتها حكومة الولاية بكادقلي لمنع تكرار أي حادثة مُماثلة.

ووصف الوالي الأحداث التي وقعت بالمؤسفة وقال “إن حكمة ومساعي رجالات الإدارة الأهلية ولجنة الأمن استطاعت أن توقف الاقتتال وتعيد الطمأنينة لمواطني الولاية”، وأشار إلى أن الذين ينقلون الشائعات كان غرضهم النزوح والتشريد للمواطن.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :





