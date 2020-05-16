%98,81 التضخم لشهر أبريل الماضى





سجل معدل التغيير السنوي للتضخم 98.81٪ في أبريل 2020م مقارنة ب81.64٪ في شهر مارس 2020م بارتفاع 17.17٪عن الشهر السابق.

ويرجع ذلك لارتفاع اسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات وأهمها انعكاساً على معدلات التضخم الزيوت والدهون والخبز والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والجبن والسكر، إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن بسبب إرتفاع اسعار غاز الطعام والفحم النباتي وحطب الوقود ومجموعة النقل وذلك لارتفاع اسعار الوقود مقارنة بأسعار شهر أبريل 2020 م.

كما سجل معدل التضخم في المناطق الحضرية 86.71٪ لشهر أبريل 2020م ، بينما كان 66.83٪ في مارس 2020 م.

وسجل التضخم في مناطق الريف معدل 107.82٪ لشهر أبريل 2020م ، بينما كان 93.26٪ في شهر مارس 2020 م.

سونا

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