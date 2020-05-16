تجمع المهنيين السودانيين يرحب بهيكل الأجور الجديد





رحب تجمع المهنيين بالهيكل الراتبي الجديد الموحد للعاملين بالقطاع العام والذي أعلنته وأجازته حكومة الفترة الانتقالية.

وقال التجمع في بيان له اليوم السبت، إنها تُعد خطوة مهمة نحو رفع المعاناة عن كاهل العاملين الذين رزحوا تحت وطأة الفقر والحاجة طيلة سنوات الإنقاذ العجاف.

واعتبر البيان الزيادة المجزية استجابة مقدرة لتوصيات دراسة الأجور التي قدمها التجمع في العام 2018م في عهد الرئيس المخلوع، والتي طالب فيها التجمع برفع الحد الأدني للأجور في القطاعين العام والخاص، لاستكمال ضمان شمول المعالجة وعدالة توزيع الدخل.

واضاف البيان ان الزيادة المعلنة في رواتب العاملين بالدولة تتطلب إجراءات صارمة تحصنها من غول التضخم تقوم بها وزارات المالية والتجارة والصناعة وكل شركاء القطاع الاقتصادي حتى لا تصبح مجرد زيادة اسمية.

ودعا البيان الي ضرورة الإسراع في تكوين الجمعيات التعاونية في أماكن العمل والسكن قطعا للطريق أمام الوسطاء الذين أدمنوا مراكمة أرباحهم عبر أنشطة طفيلية وجعلوا حياة العاملين جحيما لا يطاق.

وذكر البيان ان هنالك قطاعات عريضة من الشعب السوداني لم تشملها الزيادات على رأسها القطاع غير المنظم والقطاع الخاص ونرجو أن تضع الحكومة الانتقالية ما يلزم من معالجات لحماية هذه القطاعات عبر تدابير وقرارات سريعة وواضحة، تمكنهم من التأقلم مع الواقع الاقتصادي الجديد.

وختم البيان بانه لا مخرج للبلاد من الضائقة الاقتصادية التي تعانيها إلا عبر سياسات كلية تحفز الإنتاج وتنوِع مصادر الدخل اعتمادا على الميزات النسبية للبلاد والإبتعاد عن سياسات الإنقاذ التي كرست مصالح النخب الطفيلية التجارية وذيولها، والتي بدورها ستحارب بكل قوتها أي خطوة للإصلاح، مما يتطلب الحرص والحزم في إنفاذ الإصلاح.

سونا

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