توجيه بتسريع توزيع الدعم العيني والمالي للأسر المتأثرة بالحظر





وجه والي الخرطوم د. يوسف آدم الضي بتسريع وتكثيف توزيع الدعم العيني والمالي للأسر المتأثرة بالحظر عبر آلية المحليات ولجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات، وأكد في اجتماعه الذي عقده اليوم بحضور نائب مدير عام الشرطة وأمين عام الحكومة ومدير شرطة الولاية ومدير عام وزارتي المالية والتنمية الاجتماعية والمديرين التنفيذيين للمحليات ورئيس المجلس الأعلى للبيئة أن الدعم يستهدف (٦٠٠) ألف أسرة بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاتحادية وولاية الخرطوم وديوان الزكاة وبرنامج الغذاء العالمي .

السوداني

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