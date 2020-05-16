الطاقة والتعدين تعلن انجلاء أزمة توزيع الغاز والتوزيع باستمارة معتمدة





كشف المهندس أيمن ابو الجوخ رئيس لجنة طواري الغاز عن عودة توزيع الغاز عبر آليتة المعروفة السابقة وتطويرها لمواكبة المستجدات والتي كانت تراعي السلامة العامة في مستودعات التوزيع بعد انجلاء ازمة توزيع الغاز ، مؤكد إستقرار عمليات توزيع الغاز بولاية الخرطوم بنسبة 90% ، بجانب تأمين حوجة الولايات بتخصيص (10.000) طن تمت جدولتها وفق عمليات الترحيل والتوزيع والتي احدثت إنفراجاً ملحوظاً في الولايات ، مشيداً بالمجهود الكبير لأعضاء لجنة طواري الغاز و لجان الخدمات والتغيير والمقاومة أبان أزمة توزيع الغاز ، ودورهم في القيام بتوصيل الغاز الي المواطنين بالاحياء مما كان له الأثر الكبير في إنجلاء أزمة توزيع الغاز ، وثمن المهندس ايمن ابو جوخ في تصريحات صحفية اليوم بالتلفزيون القومي دور اتحاد الوكلاء والتزامهم بصور كبيرة في تفعيل الوكلاء بالاحياء باستثناء عدد قليل من الوكلاء لم يلتزم باتفاق آلية العمل علي توزيع الغاز ، ممتدحاً الدور الكبير لمشرفي وعمال مستودعات التعبيئة وهم يبذلون مجهود مضاعف بجانب دور شركات التوزيع الاساسي في إنفراج الازمة بالسماح بتعبيئة جميع الالوان والعمل المتواصل الي ساعات متاخرة .

اليوم التالي

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