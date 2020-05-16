تعرض الناشط “ذو النون” إلى اعتداء جسدي في “سنار”





اعتدت مجموعة شبابية في مدينة سنار ، حسب مقاطع فيديو متداولة بكثافة في وسائل التواصل الاجتماعي أمس (السبت) ، اعتدت على الناشط السياسي و أحد رموز ثورة ديسمبر “عثمان ذو النون” .

و تعرض “ذو النون”، إلى اعتداء جسدي داخل استراحة تابعة لوحدة حكومية في ولاية سنار .

وأظهرت مقاطع الفيديو اعتداء مجموعة من الشباب على “ذو النون”، و إخراجه من المبنى الذي كان يقيم فيه بصورة مؤقتة خلال زيارته للمدينة لتوزيع مساعدات إنسانية ومواد طبية .

و كان أحد المتحدثين في مقطع فيديو يؤكد أثناء ضرب الناشط السياسي الشهير أن لجان مقاومة سنار ترفض وجود “ذو النون” في سنار .

يذكر أن “ذو النون” ظل خلال الأشهر الأخيرة يشن هجوماً عنيفاً عبر الفيسبوك على قوى الحرية والتغيير .

المجهر السياسي

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