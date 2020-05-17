معلمو المجلس الافريقي يعبرون عن معاناتهم نتيجة تأخر رواتبهم، مناشدين لجنة إزالة التمكين





عبر عدد من معلمي المجلس الإفريقي عن معاناتهم عقب عدم صرفهم لرواتب شهري ابريل ومايو بعد قرار لجنة إزالة التمكين بحل منظمة الدعوة الاسلامية في السودان واسترداد أصولها والتي من بينها مدارس المجلس.

واكد المعلمون في بيانٍ لهم حصلت عليه (السوداني)، أن معلمي المجلس الأفريقي لا يتبعون لاي جهة سياسية وأنما هم مهنيون أصحاب رسالة تربوية فقط.

مناشدين لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، بتوجياتهم بالإسراع في صرف رواتبهم خاصة وانهم يعيلون أسر، وعليهم التزامات مادية من ايجارات و مصاريف شهر رمضان المبارك، والعيد في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، كما من بينهم أيضاً عمال وخفراء يعيشون أوضاعاً صعبة.

لخرطوم- السوداني

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