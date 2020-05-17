“التحالف المريخي” يقرّر العمل على إزاحة سوداكال





قرّر “التحالف المريخي” العمل على إزاحة آدم سوداكال من رئاسة نادي المريخ بالطرق القانونية، مؤكّدًا أنّه يمتلك الوسائل القانونية لتنفيذ الأمر.

وأقرّ أعضاء التحالف بأنّ دعم سوداكال في انتخابات 2017 كان خاطئَا، مقدمًا اعتذاره لجماهير المريخ على تلك الخطوة ورفض التحالف -في اجتماعه الذي عقد مساء الخميس واستمر حتى الساعات الأولى من فجر الجمعة- استقالة ممثليه محمد موسى الكندو وعمر محمد عبدالله من عضوية مجلس الإدارة، وطالبهم بإكمال مشوارهم ووفقًا لمعلومات فقد أكّد اجتماع التحالف على دعوة مجلس المريخ لفتح أبواب العضوية للجماهير وعقد جمعية لانتخاب اللجان العدلية لقيام جمعية لانتخاب مجلس إدارة جديد وأمن التحالف على قيادة مبادرة داخل المجتمع المريخي عبر زيارات لرموز وأقطاب لوضع خارطة لبحث مستقبل النادي.

والتحالف المريخي تنظيم دخل في شراكة انتخابية مع قائمة سوداكال في انتخابات العام2017، ويتولى رئاسته، أكرم خيري، ويضم عديد من الأعضاء أبرزهم محمد جعفر قريش، فتحي إبراهيم عيسى،وعضوي مجلس المريخ محمد موسى الكندو وعمر محمد عبدالله وتصاعدت الانتقادات ضد مجلس المريخ مطلع الأسبوع بعد تسجيل صوتي مسرّب للمدرب التونسي أمين المسلمي كشف فيه تفاصيل معاملةٍ غير جيدة من سوداكال.

ومؤخرًا، بدأت عضوية نادي المريخ حراكًا لسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي خلال الفترة المقبلة .

صحيفة التيار

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