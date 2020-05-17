محمد الفكي: سنجتمع بلجنة ازالة التمكين بالولايات للتفاكر حول تفكيك النظام البائد





أعلن محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة ان الوفد الرئاسي الذي يزور كسلا حاليا سيجتمع مع لجان ازالة التمكين بالولايات بهدف التفاكر حول عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو

وقال الفكي في تصريح صحفي عقب اجتماع بلجنة امن وحكومة ولاية كسلا التى وصلها اليوم السبت برفقة عضو مجلس السيادة حسن شيخ ادريس قاضي ووزيرة الشباب والرياضة الاستاذة لاء البوشي، ان الوفد خلال زيارته لولايات كسلا والقضارف والجزيرة سيلتقي بلجان ازالة التمكين ومكافحة الفساد واسترداد الاموال فى هذه الولايات بهدف تنشيطها والاطلاع علي تقارير عملها حتي الان و تسليمهم النسخة المعدلة من قانون اللجنة والنقاش والتفاكر حول تفكيك النظام البائد بالولايات.

صحيفة المجهر السياسي

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