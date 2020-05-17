مباراة كل يوم…عودة الدوري الإسباني في يونيو





أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى توصل الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا إلى اتفاقية أولى من أجل استئناف بطولة الدوري، حيث قام لويس روبياليس وخافيير تيباس بتطبيق المادة الخامسة من الاتفاقية التي وقعوا عليها أمام إيرين لوزانو رئيسة مجلس الرياضة الإسباني، وحسموا الجدول الزمني لاستئناف البطولة بعد توقفها.

فبحسب ما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية، فإن عجلة الدوري الإسباني ستعود للدوران في يونيو/حزيران، وستكون هناك مباريات كل يوم من أيام الأسبوع، وأيام الاثنين أيضا، بهامش 72 ساعة لكل فريق، ومن الممكن أن تبدأ المباريات في الساعة 8 مساء في المناطق الأقل حرارة في البلد وفي الساعة 11 مساء في المناطق الأكثر دفئا.

وأفادت الصحيفة بأن لويس روبياليس، كان ضد اللعب يوم الإثنين لأنه أدرك أنه يوم لا يفيد الجماهير، إلا أنه غير رأيه لأن الظروف تغيرت أيضا، لحقيقة أن المباريات ستقام خلف أبواب مغلقة تقضي على السبب الذي اعتبره الاتحاد الإسباني أساسيا لمعارضة إقامة مباريات كرة القدم يوم الاثنين.

وبالنسبة لرابطة الليجا، فإن القدرة على اللعب سبعة أيام في الأسبوع تعني أنه يجب إقامة خوض الفرق مباريات يوم الاثنين للقيام بذلك مرة أخرى يوم الخميس، خاصة أن ذلك يمنحهم القدرة على اللعب مرتين في الأسبوع وإمكانية إغلاق البطولة قبل 29 يوليو/تموز، خاصة أن الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لنهاية البطولات المحلية يوم 2 أغسطس.

وأعلنت الصحيفة أنه سيتم نشر الاتفاقية علانية بمجرد أن يوافق عليها القاضي أندريس سانشيز ماجرو.

يذكر بأن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، كان قد صرح في وقت سابق إنه يأمل في عودة المباريات يوم 12 يونيو/ حزيران بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي وباء كورونا.

سبوتنيك

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