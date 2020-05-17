قرار بتمديد اغلاق المطارات السودانية حتى 31مايو





أصدرت سُلطة الطيران المدني السوداني قراراً بتمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية و الداخلية حتى يوم 31 مايو 2020 و ذلك تماشياً مع الإجراءات الإحترازية التي تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل في البلاد و إستثنت السلطة الرحلات الآتية من قرار الإغلاق:

رحلات البضائع المجدولة والإضافية.و رحلات المساعدات الإنسانية و الدعم الفني و الإنساني.و رحلات الشركات العاملة في حقول البترول.و رحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

يجدر بالذكر أن القرار صدر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد التابعة لمجلس الأمن و الدفاع وأن المدير العام لسُلطة الطيران المدني عضو باللجنة العليا المذكورة و جميع الرحلات المستثناة خاضعة للتصديق المسبق من سلطة الطيران المدني السوداني ..

سونا

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