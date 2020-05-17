رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من الرئيس الاريتري





تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من الرئيس الإرتري أسياسي أفورقي تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

وأكد رئيس مجلس السيادة خلال لقائه بمكتبه اليوم ،الوفد الاريتري عالي المستوى الذي يزور البلاد برئاسة وزير الشؤون الخارجية عثمان صالح، والسيد يماني قبرآب مستشار الرئيس الارتري،والذي سلمه الرسالة، أكد حرص السودان على ترقية علاقاته مع دولة إريتريا بما يلبي طموحات وتطلعات شعبي البلدين.

سونا

شارك الموضوع :





