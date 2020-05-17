محمد الفكي يلتقي لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد بكسلا





– دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال الأستاذ محمد الفكي سليمان، حكومة ولاية كسلا لتوفير الوسائل والامكانيات اللازمة للجنة ازالة التمكين بالولاية بما يعينها على اداء واجبها على الوجه الاكمل والمتمثل في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة التي تمت عبر الكثير من الطرق والواجهات المختلفة.

واشار الأستاذ محمد الفكي سليمان، في تصريح صحفي عقب اجتماعه بلجنة ازالة التمكين بالولاية، على هامش زيارة وفدي مجلسي السيادة والوزراء لولاية كسلا، الي ان الاجتماع تطرق للتعديلات الكبيرة التي طرأت على قانون اللجنة والتي منحتها صلاحيات واسعة للقيام بالدور المنوط بها في تحقيق شعارات ومطالب شهداء الثورة الذين ضحوا بارواحهم من اجل احداث التغيير بالبلاد.

وقال ان الاجتماع ناقش الكثير من المشكلات والتحديات بغرض معالجتها والاستفادة منها في الولايات الأخرى من اجل تطوير وترقية اداء عمل اللجنة.

سونا

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