ولاية الخرطوم توصى باستمرار الحظر والاغلاق





أوصت الغرفة المشتركة لطوارئ كورنا في ولاية الخرطوم باستمرار حظر التجوال والاغلاق التام حمايةً لأرواح المواطنين جراء الارتفاع الكبير في حالات الاصابة بكورونا وتوقعات زيادة الزحام قبل واثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

ونفت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة الطيب الشيخ الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم الاخبار المتداولة بالاسافير عن السماح بالسفر بين الولايات خلال الايام القادمة

وأوصت اللجنة بتسريع إكمال الدعم العيني والمالي للفئات المتأثرة بالحظر مع تأمين إستمرار الخدمات للمواطنين الموجودين بمنازلهم فيما ستسعى ولاية الخرطوم مع وزارة المالية الاتحادية للتفاكر حول الوسائل المثلى لاستلام مرتبات شهر مايو والحيلولة دون حدوث تكدسات أمام الصرافات الآلية والتفاكر مع المصارف لمعالجة ظاهرة تكدس السيولة خارج النظام المصرفي

سونا

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