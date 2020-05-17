رشاد يتوعد المتفلتين في أحداث كادقلى بالقانون الرادع





قامت اللجنة الأمنية بولاية جنوب كردفان اليوم بجولة تفقدية وتقديم واجب العزاء في أسر ضحايا الأحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين.

وقاد المجوعة الفريق عبدالله البشير رئيس وفد القيادة العامة للقوات المسلحة المشتركة ووالي الولاية المكلف اللواء الركن رشاد عبدالحميد اسماعيل ولفيف من قيادات الإدارة الأهلية بكادقلي ،وقدموا واجب العزاء لقائد قوات الدعم السريع عبدالمنعم إبراهيم الشهيربـ( شرية) بجانب مواساة القائد جاو كافي ونيس وعدد من أسرالضحايا.

ووقفت اللجنة على الأحياء التي تعرضت للخسائر والحرائق جراء الأحداث .

وأكد والي جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد اسماعيل أن مكونات مجتمع كادقلي أجمعوا بأن الأحداث التي وقعت لم تكن قبلية بين عرب ونوبة كما روج لها البعض وإنما سببها متفلتون ،متوعدا بمحاسبة وحسم المتفلتين بالقانون الرادع ، وفق إجراءات لجان تقصي الحقائق المشكلة والتي تباشر عملها بدقة عالية.

و ناشد كافة المواطنين الذين نزحوا في تلك الأحداث العودة لمنازلهم وا قر بأن هناك خسائر تعرض لها كثير من المواطنين الا ان حكومة الولاية ستقدم كافة الإمكانيات لتمكينهم في الاستقرار.

وقال إن الدولة حريصة فى واجبها بالمحافظة على الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وتنفيذ سيادة حكم القانون .

سونا

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