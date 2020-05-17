اللجنة العليا للطوارئ الصحية: استمرار تعليق السفر بين الولايات





اعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية استمرار تعليق السفر بين ولاية الخرطوم والولايات ووجهت جميع الجهات ذات الصلة باتخاذ ما يلزم .

وأشار بروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية في المنصة الإعلامية لسودان بدون كورونا مساء الاحد أن اللجنة أوصت بالالتزام بقرار منع سفر البصات والمركبات بين العاصمة والولايات مشيرا إلي أن عدم اللالتزام بهذه الإجراءات يتعارض مع الاجراءات الصحية والاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية .

ودعا المواطنين أن يتفهموا بأن هذه الإجراءات المطلوب منها سلامتهم وحمايتهم من انتشار الوباء مبينا أن هذه الإجراءات كلها اجراءات وقائية احترازية منعا لتفشي الجائحة متمنيا أن لا يستمر الحال طويلا وتوقع أن تتم مراجعة شاملة وكاملة لهذه الاجراءات لرفع الحظر عن المواطنين .

الخرطوم 17-5-2020(سونا)

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