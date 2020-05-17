فيصل يوكد على ضرورة حسم التفلتات





شددت اللجنة العليا للطوارئ الصحية على ضرورة إتخاذ الإجراءات الحاسمة والحازمة وتقديم المتسببين في حادثة إطلاق الرصاص وراح ضحيتها شخصان بمنطقة أبو حمامة بالخرطوم جنوب أمس وتقديمهم للمحاكمة .

ووصف الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في المنصة الإعلامية لسودان بدون كرونا الأحد، وصف الحادث بالمؤسف وقال من الممكن أن تكون الإجراءات المتخذة بشأن تطبيق الحظر حاسمة وملزمة دون إستخدام الرصاص ، مؤكدا أن الحادثة فردية ، مشيرا ان السلطات القت القبض على المتسببين في الحادثة وسلمتهم الى السلطات المختصة .

وأشار فيصل الى أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية إستمعت لعدد من التقارير من وزارة الصحة حول إحصائيات مفصلة عن نتائج الحظر لحسم الجدل حول تباين الآراء بشأن نتائج الحظر سيتم تقديمها عبر المنصة يوم غد الإثنين .

وأبان ان نتائج الأمس كانت الأكبر خلال يوم واحد ليصبح الإجمالي في حالة المصابين 2289 حالة حتى تقرير الأمس منها 97 حالة وفاة و222 حالة شفاء مشيدا بالطواقم الطبية والصحية لجهدها في حالات الشفاء .

وأشار الناطق الرسمي الى تزايد الإصابات بولاية الخرطوم وتصدرها حالات المرض وجاءت ولاية الجزيرة في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات تليها شمال كردفان في المرتبة الثالثة ، لافتا الي أن الأخيرة تحتاج لدراسة ، وناشد فيصل المواطنين بالإلتزام بإجراءات الحظر والموجهات الصحية والتباعد الإجتماعي .

الخرطوم 17-5-2020 (سونا)

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