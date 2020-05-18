الشفيع خضر: الفترة الانتقالية كادت تسقط نتيجة التشرذم والعجز المخجل وسط قوى الحرية والتغيير





قال القيادي السابق بالحزب الشيوعي السوداني د. الشفيع خضر، أن الفترة الانتقالية تكاد أو كادت، أن تسقط، نتيجة حالة التشرذم والعجز البائن، والمخجل وسط قوى الحرية والتغيير ووسط تجمع المهنيين، والذي أقعدهما تماما عن أن يستمرا كحاضنة سياسية وجماهيرية للحكومة الانتقالية.

وأضاف الشفيع بحسب ماجاء بالقدس العربي،أن من أكبر بواعث القلق المتمكن من ثوار ومن أرواح شهداء ثورة ديسمبر العظيمة، هو أن الفترة الانتقالية لا تزال عرجاء، تتعثر خطواتها حتى تكاد، أو كادت، أن تسقط، ومنذ فترة، لولا أن جذوة الثورة لاتزال متقدة في جماهير الشعب السوداني.

وقال الشفيع: إن قوى الحرية والتغيير، تعاني من فشل ذريع في حكم البلاد وان الأزمة في البلاد بلغت الحلقوم، واضاف “لم نعد على شفا حفرة من نار، بل نقترب من مستقرها؛ ولا بديل أمامنا سوى أن نطلق حماسنا ونبث الأمل من أجل الانتصار النهائي لثورتنا”.

صحيفة السوداني

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