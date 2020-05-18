السودان:”900″ توقيعًا لـ”سحب الثقة” من مجلس المريخ





تصاعد خلال الأيام الماضية حصر وتوقيعات عضوية الجمعية العمومية لنادي المريخ لـ”سحب الثقة” من مجلس الإدارة.

و”الأحد”الماضي، شرعت تنظيمات ومجموعات مريخية بمشاركة من اقطاب ورموز النادي في إجراءات إسقاط مجلس الإدارة الحالي عبر أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وأوضح مصدر موثوق للصحيفة، أنّ أرقام حصر العضوية اقتربت من”2″ ألف عضو، ووقّع على الاستمارات الخاصة بـ”سحب الثقة” “900”عضوًا.

وأبان المصدر” وجدنا تعاونًا كبيرًا من القاعدة المريخية، وظللنا نتلقى اتصالاتٍ بصورةٍ دائمةٍ من عدد من الروابط التشجيعية من أجلّ تضمين عضويتهم في مذكرة سحب الثقة”.

وانضمت أسماء بارزة إلى الحراك المريخي عبر التوقيع على لـ”سحب الثقة، من بينهم إبراهيم حسين قائد فريق المريخ الأسبق، ومتوكل أحمد علي نائب الأمين العام الأسبق، وسامي عبد الدائم عضو مجلس الإدارة الأسبق، وعضو لجنة أطباء المريخ.

وظلّت اللجنة المكلّفة حتى الساعات الأولى من فجر اليوم”الاثنين”، في زياراتٍ للروابط، حيث تحصلّت على “208” عضوًا من روابط الخرطوم جنوب، و”17″عضوًا من قدامى اللاعبين، إضافةً إلى”20″ عضوًا من لجنة أطباء المريخ.

ومساء الخميس، أعلن تنظيم “التحالف المريخي” سعيه لإزاحة آدم سوداكال من نادي المريخ، بالطرق القانونية، وقدّم اعتذار للجماهير عن دعم مجموعة سوداكال في انتخابات 2017.

ويواجه مجلس المريخ المناهضة الأعنف، منذ انتخابه في 2017، بعد تسجيلٍ صوتيّ مسرّب للتونسي أمين المسلمي مدرب الفريق وصف فيه آدم سوداكال بـ”النصاب”، وشكا من عدم توفر أبسط الأشياء للجهاز الفني.

صحيفة آخر لحظة

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