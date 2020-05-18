تايسون ضد هوليفيلد… السعودية تحتضن إعادة النزال التاريخي





أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى احتمالية إقامة نزال بين أسطورتي الملاكمة، بطلي العالم في الوزن الثقيل، إيفاندر هوليفيلد، ومايك تايسون، في المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المفاوضات لا تزال مستمرة مع تايسون لإقناعه بخوض نزال ضد هوليفيلد، في الـ11 من يوليو/ تموز المقبل، على أرض المملكة العربية السعوية بعد الكشف عن الإعلان الترويجي.

في إعادة للنزال التاريخي الذي جرى بين الملاكمين في عام 1997، وانتهى بعض تايسون لأذن هوليفيلد، ليتم استبعاده من النزال.

وكان الثنائي الأسطوري هوليفيلد وتايسون، قد أعلنا في وقت سابق عن عودتهما إلى الحلبة وخوض نزال خيري.

وكان تايسون صاحب الـ”53 عاما”، قد نشر فيديو لتدريباته القوية تحت قيادة أحد المدربين، لتنهال التعليقات عليه، حيث وصلت مشاهدات المقطع 9.5 مليون مشاهدة.

أما هوليفيلد (57 عاما) الذي فاز أيضا ببطولة العالم للوزن الثقيل، فقد نشر ثلاث فيديوهات عبر “إنستغرام” بلغت مشاهداتها 2.4 مليون بجانب بعض التغريدات الحماسية.

سبوتنيك

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