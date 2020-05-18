وفد حكومي رفيع المستوى يعقد عدة اجتماعات في اثيوبيا





عقد الوفد الحكومي رفيع المستوى الذي يزور أثيوبيا حالياً عدة اجتماعات مع الجانب الأثيوبي ، وتستمر الاجتماعات حتى يوم غد .

وكان الوفد برئاسة السيدعمر بشير مانيس، وزير شؤون مجلس الوزراء قد وصل إلى أديس أبابا يوم الجمعة ، وضم السيدة أسماء محمد عبدالله، وزيرة الخارجية، و السيد عمر قمر الدين، وزير الدولة بالخارجية.

وشارك في الوفد لفيف من جهات الاختصاص المعنية بملف الحدود بين البلدين. وكان في استقبال الوفد بمطار أديس أبابا السيد قيدو اندرقاتشيو، وزير الخارجية الإثيوبي.

وتأتي الزيارة في إطار توثيق العلاقات القائمة بين البلدين وتعزيز الجهود الرامية لتجاوز التحديات الخاصة بملف الحدود بين القطرين الشقيقين.

كما التقى السيد وزير شؤون الوزراء في فاتحة زيارته، السيد ابي احمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، حيث تباحثا حول سبل دعم العلاقات القائمة بين البلدين، وتطوير مجالات التعاون الثنائي بينهما

وفي ذات السياق انخرط الوفد السوداني برئاسة السيد عمر بشير مانيس، بمحادثات يرأسها من الجانب الأثيوبي السيد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وتناولت المواضيع العالقة في الحدود بين البلدين. وأقام السيد رئيس الوزراء الإثيوبي مأدبة إفطار على شرف الوفد الزائر.

الجدير بالذكر سيستمر انعقاد الاجتماعات الثنائية بين البلدين حتى صباح الغد.

سونا

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