لجنة الطوارئ الصحية: الاجراءات حدت من انتشار الوباء





اكدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية أن الإجراءات التي اتخذت داخل ولاية الخرطوم خلال الأسابيع الماضية اسهمت كثيرا في الحد من الإنتشار الكبير للوباء غير المسيطر عليه وكذلك تقييد الحركة ما بين المدن الثلاث .

وأشار بروفيسور صديق تاورعضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية في المنصة الإعلامية لسودان بدون كورونا مساء اليوم إلي أن أكثر من 80 في المائة من حالات الإصابة بجائحة فايروس كورونا في داخل ولاية الخرطوم والعدد الأقل يتوزع ما بين ولايات السودان المختلفة وأوضح أن هناك ازدياداً للجائحة في الولايات ولكن بمعدلات قليلة جدا مقارنة بولاية الخرطوم .

وقال إن الزيادة المضطردة لحالات الاصابة بجائحة كورونا وصلت إلي 2280 حالة حتي يوم أمس واضاف قائلا ” وهذا ناتج عن الانتشار المجتمعي وعدم تقيد بعض المواطنين بالضوابط بشكل دقيق مما اسهم في زيادة الاصابات .

وقال تاوراذا استمر الحال علي ما هو عليه بهذه الطريقة مع ظروف العيد وهي فرصة للتجمع والازدحام والحركة في الاسواق وخلافها سيتفاقم الوباء بصورة كارثية مطالبا المواطنين بتجنب الازدحام والتجمعات .

سونا

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