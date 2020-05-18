حمدوك: السودان حريص على ترقية وتطوير العلاقات مع إريتريا





ثمن رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك العلاقات التاريخية بين السودان واريتريا والروابط الاجتماعية والثقافية المشتركة بين البلدين، جاء ذلك لدي لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء السيد عثمان صالح محمد وزير الشؤون الخارجية والسيد يماني قبرآب مستشار الرئيس الاريتري اسياس افورقي.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك خلال اللقاء حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع دولة إريتريا بما يحقق رغبات وتطلعات شعبي البلدين، مجدداً عزم الحكومة على المضي قدماً في تحقيق السلام الشامل والعادل.

من جانبه أكد الوفد الارتيري حرص إريتريا على بناء علاقات قوية مع السودان ومساندتها لبرامج وأهداف حكومة الفترة الانتقالية.

سونا

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