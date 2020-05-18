محلية بحري: استعدادات مبكرة لفصل الخريف





أكد الأستاذ عبد المنعم عمر احمد المدير التنفيذي لمحلية بحري اهتمام المحلية بالعمل على تطهير المصارف وإزالة الأنقاض لمجابهة فصل الخريف.

واشارالمدير التنفيذي لمحلية بحري لدى تفقده عدد من المصارف بالمحلية إلى أهمية التنسيق بين الإدارات المتخصصة بالمحلية لإنجاح العمل موجهاً بالعمل علي رفع الأنقاض ومخلفات الحفر والتطهير مباشرة واعداً بتوفير الاحتياجات الفنية والهندسية لإنجاز العمل بالصورة المطلوبة.

يذكر أن الجولة شملت عدد من مصارف الأمطار بوحدة المدينة شملت ( مصب القنطرة ـ مصرف الختمية ـ مصرف سوق الخضار ـ السيد علي الميرغني ومصرف نصر الدين ).

سونا

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