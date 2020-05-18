المدير العام لقوات الشرطة يقف على مجمل الأحوال الجنائية والأمنية بولاية كسلا





جدد الفريق أول شرطة حقوقي عادل محمد أحمد بشاير المدير العام لقوات الشرطة حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة على تحقيق الأمن والاستقرار بولاية كسلا من خلال توفير الدعم الفنى واللوجستى لشرطة الولاية حتى تضطلع بدورها كاملا مع الأجهزة الأمنية الأخرى ومنع تكرار آي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن بالولاية.

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية إلى ولاية كسلا اليوم، للوقوف على الأحداث التي شهدتها الولاية موخرا رافقه خلالها الفريق شرطة طارق عطا رئيس هيئة الشئون الإدارية والتخطيط واللواء شرطة عنان حامد قائد قوات الاحتياطى المركزى واللواء شرطة (حقوقى) د. عمر عبدالماجد بشير مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة الناطق الرسمى باسم قوات الشرطة.

ويفيد (المكتب الصحفى للشرطة) أن المدير العام لقوات الشرطة استمع إلى تقرير مفصل عن الأحداث ومسبباتها من والي الولاية رئيس لجنة الأمن وأعضاء اللجنة والجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة لطي صفحة الخلاف والتي تكللت بعقد صلح بين الجانبين والحلول التي تم وضعها لعدم تكرار تلك الأحداث مستقبلا عبر تفعيل الآليات الأمنية والمجتمعية، من جانبه قال اللواء شرطة خالد عوض أحمد يوسف مدير شرطة الولاية إن الزيارة تأتي في ظرف استثنائي تمر به ولاية كسلا عقب الأحداث الأمنية والجنائية التي شهدتها ولايته موخرا مبينا أن شرطة الولاية تؤدي واجباتها ضمن المنظومة الأمنية بالولاية وتقود زمام المبادرة في محاصرة التفلتات وإعادة الهدوء والاستقرار بالولاية وباشرت واجباتها القانونية في التحريات والتقصي والعمل علي ضبط جميع المتورطين في الأحداث كاشفا عن استتباب الأمن بجميع محليات الولاية وعودة الاستقرار ونجاح الجهود الرسمية والشعبية في الوصول إلى تفاهمات أزالت ما علق بالنفوس أثناء الأحداث مثمنا دعم المركز ورئاسة قوات الشرطة والتي توجت بالزيارة المهمة للمدير العام لقوات الشرطة والوفد الرفيع الذي رافقه خلال الزيارة الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به الولاية، وأكد الفريق أول بشاير تقديم الدعم الفني لشرطة ولاية كسلا بانشاء اقسام شرطة جديدة ونقاط بمحليات الولاية المختلفة تعزيزا للعملية الأمنية وللحد من الجريمة وحتى تكون الخدمة الشرطية في متناول يد المواطن، مبينا أن رئاسة قوات الشرطة دفعت بفريق من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية للمساهمة في عمليات التحرى ومتابعة سير البلاغات الخاصة بالأحداث الأخيرة، فيما عززت رئاسة الشرطة القوات الأمنية بالولاية بقوة من قوات الاحتياطى المركزى لتعمل مع الأجهزة الأمنية الأخرى في تحقيق الاستقرار بالولاية، مناشدا مواطنى الولاية ضرورة التعاون والتضامن مع تلك القوات باعتبار المواطن جزءا من العملية الأمنية وحتى يتحقق شعار (الأمن مسئولية الجميع) ولتحقيق الهدف الأسمى بتحقيق دولة القانون والاستقرار.

من جانبة أكد والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد مقدرة ولايته على تخطي المرحلة الراهنة مشددا علي ضرورة بسط هيبة الدولة وحسم مظاهر التفلت بتكثيف الوجود الأمني واتخاذ التدابير للحيلولة دون تكرار الأحداث.. ويفيد المكتب الصحفي أن المدير العام لقوات الشرطة قدم واجب العزاء في ضحايا الأحداث لقبيلتي البني عامر والنوبة، ووجدت صدى طيب لدى الحاضرين وعبر عدد من أعيان المنطقة عن استحسانهم زيارة مدير عام الشرطة.

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