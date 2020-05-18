استشاري في الأحياء الدقيقة يطالب بتطبيق التباعد الاجتماعي لمجابهة الكورونا





أكد استشاري الأحياء الدقيقة بجامعة الأحفاد بروفسير سعيد نصر الدين أن فيروس الكورنا المستجد قد انتشر انتشارا شديد في السودان وعزا لذلك لعدم التزام الناس بالموجعات الصحية وأوضح نصر الدين في حديث للمنصة الإعلامية لمكافحة الكرونا و قروب مع بعض ضد الكوفيد-19 في تطبيق الواتس اب أن الوعي موجود لكن العناد أكبر مطالبا بضرورة التوعية التهديدية في مواجهة الكورونا و ضرورة ارغام الناس في تطبيق التباعد الاجتماعي و إغلاق المنافذ. وفي رد عن سؤال حول تأثير درجة الحرارة على دورة حياة الفيروس قال كان هنالك حديث عن تأخر وصول الفيروس إلى أفريقيا و بعد البلدان المدارية لكن هذا لا يعني عدم مقدرة الفيروس للعيش في البيئات الحارة حيث أصاب عدد كبير في دولة مثل البرازيل مما يؤكد قدرة الفيروس على التحور في الاجواء الباردة و الحارة.

التيار

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