السودان وإثيوبيا يتفقان على مجابهة الأنشطة الإجرامية وتعزيز العلاقات الشعبية





اختتمت اللجنة السياسية العالية المستوى بين السودان وإثيوبيا أعمالها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد جولة اجتماعات استمرت ليومين.

قاد الوفد السوداني خلال الإجتماعات وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، وترأس وفد إثيوبيا نائب رئيس مجلس الوزراء الأثيوبي ديكيم ميكونن، وسلّم مانيس رسالة من رئيس مجلس الوزراء إلى نظيره الإثيوبي.

وبحسب تصريح صحفي، عُقد الاجتماع في أجواء سادتها روح الود والصداقة في استعراض لعلاقات الأخوة الممتدة بين البلدين، بحكم الجوار بين البلدين والتفاهم المشترك.

وأمّن الاجتماع، على أهمية استمرار المداولات لخلق بيئة مواتية لحل المسائل الحدودية في الأطر الراهنة وبناءً على المستندات الموقعة المتفق عليها.

واستعرض الاجتماع الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية، وتمّ الاتفاق على تقوية التعاون لمجابهة كافة الأنشطة الإجرامية، وتوفير الأمن لقاطني تلك المناطق، وتعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين. واتفق الجانبان على عقد اجتماع لاحقٍ بالخرطوم في نهاية شهر يونيو المقبل.

الصيحة

شارك الموضوع :





