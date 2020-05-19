لجان مقاومة ام بدة تطالب سلطة إزالة التمكين بضرورة تكوين لجنة خاصة





طالبت لجان مقاومة ام بدة وذلك خلال اجتماع التئم ظهر يوم الاثنين ١٨/٥/٢٠٢٠ بسلطات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بضرورة إصدار قرار يتم بموجبها تكوين لجنة خاصة بمحلية ام بدة و اوضح الأستاذ محمد احمد باعوضة عضو لجنة المقاومة بان النظام البائد قام بسرقت مقدرات المحلية بطريقة ممنهجة وذكر أن لديهم مستندات تثبت تورط نافذين في بيع اراضي الدولة وتخصيصها لأنفسهم واضاف باعوضة أنهم قاموا بحجز اراض تقدر مساحتها ب ٣٠الف متر مربع وبقيمة ٥٠٠ترليون لدي محكمة الفساد وهي عبارة عن موقف بحري القديم والشريط الخدمي بسوق ليببا الذي تم تخصيصة وبيعة بشكل كامل لنافذين في المؤتمر الوطني. وعلي نحو اخر قال الأستاذ محمد إسماعيل ميرغني عضو مقاومة ام بدة أن من المخذي والمخجل أن تظل محلية ام بدة بعد مرور عام علي الثورة بلا لجنة ازالة تمكين وهي التي عاس فية النظام البائد فسادا واضحا قام فية بنهب مقدرات المحلية وثرواتها مؤكداً بأن نظام المؤتمر الوطني مازال يتحكم في مفاصل المحلية

واضاف ميرغني بأن محلية ام بدة فيها كثير من التجاوزات والتعدي علي أراض الدولة والمال العام ووعد بأنهم في حال تكوين اللجنة سيقومون بمراجعة جميع ملفات الاراض التي تم بيعها في فترة الإنقاذ أضافة الي ملفات الموظفين الذين عينو بواسطة سياسية التمكين مؤكداً في الوقت ذاتة علي اجتساس الفساد من جذورة وأنهم ماضون قدماً في تكوين اللجنة وأنه لا فساد بعد اليوم.

التيار

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