انباء عن عودة صلاح قوش الى الخرطوم وقرار مرتقب باعادة فرع مكافحة الارهاب بهيئة العمليات





تداولت صحف رئيسة في الخرطوم أنباء عن قرب إعادة هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة السوداني، ونشرت صفحات نشطاء على فيسبوك أخبار غير رسمية أن الخرطوم صباح الثلاثاء إستقبلت الفريق صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات في أواخر عهد نظام الإنقاذ الذي إنحاز هو عبر جهاز الأمن وقادة الجيش والدعم السريع والشرطة للثورة السودانية وعزلوا الرئيس السابق عمر البشير.

وأكدت مصادر مطلعة لمحرر موقع النيلين ،صدور إشارة رسمية لجهاز المخابرات العامة تؤكد بأن للجهاز وبنص القانون الحق في القبض والإعتقال والإستجواب.

يشار الى أن بحل قوات هيئة العمليات فقدت البلاد أهم فرع بها وهو ” قوة مكافحة الإرهاب” التي تعتبر قوات خاصة وتلقت تدريبآ عالياً وأنفقت الدولة السودانية على تأهيلها مبالغ طائلة طوال عقدين من الزمان، وهي قوة متخصصة في مكافحة الإرهاب وتنفيذ المهام النوعية الخاصة، وتعاملت مع العناصر المتشددة في ولايات السودان المختلفة.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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