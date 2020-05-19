تمديد حظر التجوال لأسبوعين ومنع السفر بين الولايات





أعلنت الحكومة رسمياً تمديد حظر التجول الشامل بالعاصمة الخرطوم لأسبوعين إضافيين، بعد موافقة مجلس الأمن والدفاع على قرار التمديد مع منع السفر بين الولايات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريح صحفي في مساء أمس \ان الإجراءات الحكومية التي تم اتخذها وعلى رأسها الحظر الشامل ساهمت في عدم تمدد جائحة كورونا.

وحذر صالح من كسر الموجهات الصحية والاجراءات المتخذة خلال أيام العيد بالزيارات وخلافه كما حذر من مخاطر التنقل من الخرطوم الى الولايات وقال: “بالخرطوم بها حوالي ٨٠% من إجمالي الاصابات ومن الخطورة سفر مواطنيها الى الولايات”.

وأشاد فيصل بالقوات الامنية ودورها الكبير في تنفيذ عملية حظر التجول.

صحيفة الجريدة

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