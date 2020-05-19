د.حمدوك يرحب بمبادرة الشيخ أزرق طيبة لإكمال السلام





تسلم رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك مبادرة الشيخ عبدالله أزرق طيبة لإكمال عملية السلام بالبلاد، جاء ذلك لدي لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء وفد الشيخ أزرق طيبة برئاسة نجله الشيخ الريح

وقال الأستاذ/ فائز الشيخ المستشار الإعلامي بمكتب رئيس الوزراء أن السيد/ رئيس الوزراء ثمن مواقف الشيخ عبدالله أزرق طيبة النضالية في ثورة ديسمبر المجيدة وجهوده في إستكمال عملية السلام وعلاقاته بقيادات الكفاح المسلح وامتداده الصوفي في جنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان.

وأوضح د.يوسف محمد زين رئيس الحزب الوطني الاتحادي عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير عضو الوفد في تصريح صحفي أن الوفد سلم مذكرة برؤية أزرق طيبة لإنجاح المرحلة الانتقالية وإكمال عملية السلام وإرساء دعائم الديمقراطية بالبلاد ، مبيناً أن المذكرة أكدت استعداد أزرق طيبة لتسهيل العملية التفاوضية حتى يعم السلام وتنصرف الحكومة الانتقالية لاستگمال مهامها والملفات الكثيرة التى تنتظره‍ا ، هذا وقد عبر الوفد عن الاهتمام الكبير للشيخ ازرق طيبة بمشروع الجزيرة الذي ظل مدافعاً عنه طيلة فترات الحكم السابقة وأن السيد/ رئيس مجلس الوزراء وعد بالاهتمام الكامل به وإنجاح الموسم الزراعي الصيفي ، فضلا عن وعده بالتواصل مع أزرق طيبة والاستفادة من طاقته وعلاقاته الممتدة و مريديه في كافة أنحاء السودان لدفع جهود عملية السلام بالبلاد.

صحيفة التيار

شارك الموضوع :





