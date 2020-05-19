



الخندقاوي يفتح النيران:انتخابات الهلال الاخيرة مزورة وغير سليمة

جاء اتصال هاتفي من القصر الجمهوري للمفوض يطالب بفوز الكاردينال باي طريقة

انسحبنا لاننا عرفنا نتيجة الانتخابات مبكرا ولابد من تعيين لجنة تسيير ذات كفاءة

فتح مرشح الرئاسة الهلال في الانتخابات الاخيرة الدكتور صابر شريف الخندقاوي النار في كافة الاتجاهات وقال في اتصال هاتفي بالصحيفة ان الانتخابات الاخيرة التي جرت باستاد الهلال واشرف عليها الفاتح حسين كانت مزورة وغير سليمة وان النصاب لم يكتمل على الاطلاق وهو ما دفعنا للانسحاب منها قبل بداية الاقتراع لوجود شبه تزوير مبينا ان هناك اتصال هاتفي من القصر الجمهوري حينها جاء الى المفوض يطالب فيه باعلان فوز الكاردينال باي طريقة ولم تكن ديمقراطية على الاطلاق ولم تخف حتى على راعي الضان في الخلاء.

لجنة تسيير ذات كفاءة للهلال

واناشد كافة الاهلة من اجل الجلوس مع بعضهم البعض لاختيار لجنة تسيير ذات كفاءة عالية تحضر للجمعية العمومية للهلال مع فتح باب العضوية للاهلة لاكتساب عضوية جديدة من اجل المشاركة في الانتخابات المقبلة في اجواء ديمقراطية.

اشراك ابناء الهلال خارج السودان

طالب الخندقاوي ضرورة فتح باب العضوية لكل ابناء الهلال داخل وخارج السودان بتعديل النظام الاساسي للهلال يعطي ابناء الهلال الحق في اختيار من يرونه مناسبا لناديهم وسيكون لذلك اثرا فعالا في الاستثمار بصورة مثالية تسهم في تحرير الهلال من جيوب الافراد.

الحل في الجمعية العمومية

تحدث الخندقاوي عن الحراك الهلالي هذه الايام الساعي للاطاحة بمجلس الهلال نقول له ان الحل يمكن في الجمعية العمومية للهلال حيث لابد من التحضير للانتخابات بصورة مثالية حتى يختار الاهلة مجلسا قويا يسهم في مسح الصورة الضعيفة التي ظهر بها مجلس الهلال الحالي وتسبب في تشريد الكوادر وابناء الهلال من النادي.

الكاردينال لن يفوز

واصل الخندقاوي حديثه القوي وقال ان الكاردينال في ظل تعيبن لجنة تسيير ولجنة انتخابات حرة ونزيهة لن يحقق الفوز لان كل ابناء الهلال ضده وانه لا يملك العضوية بدليل ان الانتخابات الاخيرة كانت مسرحية.

ما يحدث في الهلال لا يسر

كشف الخندقاوي حزنه الشديد لما يحدث في الهلال حاليا وقال انه مدعاة للسخرية وخاصة ان اللاعبين الاجانب يتم استقدامهم بدون نظرة فنية وغالبيتم كانوا دون الطموح ولن يستيطعوا استجلاب بطولة خارجية أو تغيير شكل الفريق ولا توجد لجنة فنية بل ان الكاردينال هو من يستجلب اللاعبين العاطلين واللاعبين الذين لا اندية لهم.

اعمال صيانة فقط

تحدث الخندقاوي عن استاد الهلال وقال ان الكاردينال لم يقم بهدم الاستاد وبناءه من جديد وبل قام باعمال صيانة فقط

الهلال غني باهله

قال الخندقاوي ان الهلال غني باهله ورجالاته الاوفياءوقادر على تجاوز هذه المرحلة.

نعكف على تقديم مسودة مقثالية

واصل الخندقاوي حديثه عن مستقبل الهلال وقال نعكفعلى تقديم مسودة مثالية بمشاركة كافة ابناء النادي لتكون دستورا يقود الهلال ويسمح لكافة ابناء الهلال بممارسة حقهم في ادارة الهلال.

لن نسمح بان يصبح الهلال حكرا للكاردينال

قال الخندقاوي في ختام حديثه: لن نسمح باي حال من الاحوال بان يصبح الهلال احد ممالك الكاردينال.

صحيفة صوت الأمة

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