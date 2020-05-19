والي غرب كردفان يطلع علي اوضاع اللاجئين بالميرم





إلتأم بامانة حكومة ولاية غرب كردفان إجتماع مفوضية العون الانساني وبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشئون اللاجئين برئاسة والي غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله، حيث إستمع الإجتماع الي تنوير حول أوضاع اللاجئين بمحلية الميرم وإستقرار معسكراتهم ومدي توفر الخدمات.

و قال مفوض العون الإنساني بالولاية الأستاذ الجيلي الهادي أحمد الحبيب في تصريح ل(سونا) عقب الإجتماع أن اللقاء تناول أوضاع لاجئي دولة جنوب السودان بمحلية الميرم بعد الإعتداء علي المعسكر من قبل بعض المتفلتين موضحا أن وفد المفوضية وقف علي حجم الأضرار التي لحقت بمعسكر السلام بالميرم وموقف تقديم الإيواء والغذاء بواسطة المنظمات العاملة بالولاية.

وأبان أن مجتمع الميرم قد إستنكر حادثة الإعتداء من قبل بعض المتفلتين علي المعسكر وقام بمبادرة لجبر الضرر وتقديم بعض معينات الإيواء والغذاء للاجئين مؤكدا إستقرار المعسكر وتقبل المجتمع المستضيف للآخر .

وقال الجيلي أن والي غرب كردفان وجه بضرورة الإهتمام بتوفير كافة المعينات للاجئين وتقديم بعض المعينات للشرائح الضعيفة من المجتمعات المستضيفة التي تأثرت بالحظر مشيرا في هذا الصدد أن المفوضية سلمت كافة كشوفات الشرائح الضعيفة لبرنامج الغذاء العالمي في إنتظار وصول الدعم.

سونا

شارك الموضوع :





