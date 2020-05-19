إصابة مشار و زوجته بفايروس كورونا





أكدت نتائج الإختبار التي أجريت للنائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان

دكتوررياك مشاروزوجته وزيرة الدفاع السيدة أنجلينا تينج عن إصابتهم بفايروس كورونا كوفيد١٩ بالإضافة إلى عدد من موظفي مكتبه وحراسه الشخصيين.

جاء ذلك نتيجة للإختبار الذى قام به أعضاء فرقة العمل عالية المستوى يوم الأربعاء13 مايو 2020

كما تأكد أيضا إصابة عدد من الأعضاء السابقين في اللجنة العليا لمكافحة الفايروس في جنوب السودان.

وقد أصدر مشار بيانًا عامًا أعلن فيه إصابته بالمرض وأنه سيبدأ من اليوم عزل نفسه في مسكنه لمدة 14 يومًا القادمة، وقال بأنه بصحة جيدة ولا يعاني من الأعراض وشجع سيادته المواطنين بضرورة إجراء الإختبارات للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

وكان د. ريك مشار قد أجرى فى وقت سابق إختبارا فى 27إبريل 2020حيث جاءت النتيجة سلبية

سونا

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