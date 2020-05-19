بعد إعلان شفائه من كورونا… الكشف عن أسباب عدم تجديد عقد ديبالا





كشفت وسائل إعلام إيطالية، عن أن النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي تفصله خطوة وحيدة عن تجديد عقده مع فريق السيدة العجوز.

كان ديبالا أعلن الربعاء 6 مايو/أيار الجاري شفاءه التام من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وديبالا من بين ثلاثة لاعبين بيوفنتوس تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا في مارس/آذار الماضي، حيث أصيب معه دانييل روجاني وبليز ماتويدي.

وقالت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، إن ديبالا على بعد خطوة من تجديد عقده مع يوفنتوس حت عام 2025.

ووأوضحت الصحيفة أن سبب التأخير في تجديد التعاقد تأخر وصول وكيل أعمال ديبالا إلى إيطاليا، خاصة وأن التنقل بين الدول صعب في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتابعت الصحيفة أن باولو ديبالا من المتوقع أن يحصل على رقم أكبر من 7.5 مليون يورو كراتب سنوي بالإضافة إلى المكافآت.

كانت تقارير صحفية قالت الموسم الماضي إن ديبالا قريب من مغادرة يوفنتوس، ودخل في عدة صفقات تبادلية ولكنها لم تتم قبل أن يتألق الموسم الحالي قبل تفشي وباء كورونا في إيطاليا وإيقاف المسابقة.

وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن جميع أنشطة كرة القدم، بما فيها بطولة الدوري ستظل معلقة حتى يوم 14 يونيو/حزيران المقبل. ويأتي ذلك بعد استأنفت التدريبات أمس، على أمل أن يستكمل الموسم مرة أخرى يوم 13 يونيو/حزيران المقبل.

سبوتنيك

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