القضارف: قرار بتمديد الترتيبات الصحية للتصدي لكورونا





اصدر والي القضارف المكلف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم احمد اليوم قرارا وﻻئيا بالرقم (42) لسنة 2020م بتمديد الترتيبات والتحوطات الشاملة لحماية المواطنين من جائحة كورونا وقضى القرار باستمرار سريان القرار رقم (40) اعتبارا من يوم اﻻربعاء 20 مايو حتي اﻻحد 31 مايو 2020م

كما شمل القرار استمرار اغلاق اﻻسواق الرئيسة بكافة المحليات ومنع السفر بين محليات الوﻻية والوﻻيات اﻻخرى مع تشديد قفل المعابر فضلا عن منع التجمعات لصلاة العيد علي ان يظل امر الطوارئ بحظر التجوال ساريا من الساعة السادسة مساءا وحتي الساعة السادسة صباحا ووجه القرار الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ .

سونا

شارك الموضوع :





