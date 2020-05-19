نداء الخرطوم سيحقق نجاحات ملموسة في نقل النفايات





– توقعت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا في اجتماعها اليوم برئاسة الطيب الشيخ الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم ان يسهم نداء الخرطوم للنظافة في معالجة تكدس النفايات المتراكمة لفترات طويلة داخل الأحياء والشوارع وذلك طبقا للبداية الموفقة للحملة التي ابتدرتها المنصة السودانية لمحاربة كورونا بالتعاون مع القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة ومؤسسات القطاع الخاص التي اسهمت في توفير عدد مقدر من الآليات يتوقع ان ترفع من كفاءة نقل ومعالجة النفايات.

من جهة ثانية وقفت اللجنة على الترتيبات التي تمت على صعيد الوزارات والمحليات لتأمين حصة عطلة عيد الفطر المبارك والتي تضمنت دقيق الخبز والغاز والوقود وتأمين خدمات الكهرباء والمياه والعمل الجاد مع هيئة مياه الخرطوم لمعالجة قطوعات المياه في عدد من المواقع والتعامل بالسرعة المطلوبة مع بلاغات القطوعات.

فيما طالب الاجتماع بتضافر كل الجهود لاستكمال توزيع الدعم العيني والمالي للفئات المتأثرة بالحظر وفق التصنيف الذي قامت به الجهات المختصة.

سونا

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