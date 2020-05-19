حمدوك ينخرط في اجتماعات مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة





عقد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اليوم اجتماعاً اسفيرياً مع رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولى، بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات من البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مبادرة السودان لحث الدول الثلاث لمواصلة التفاوض حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأمن الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى إتفاق ثلاثي يراعي مصالح الدول الثلاث، وعلى مواصلة التفاوض بناءً على ما تم التوافق عليه في مسار واشنطن.

وفي ذات السياق سيجري رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، اتصالاً مع رئيس الوزراء الاثيوبي د. أبي أحمد، للتشاور حول استئناف التفاوض الثلاثى في أقرب فرصة ممكنة.

سونا

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