مجلس الأمن والدفاع يؤمن على استمرار مبادرات حمدوك في قضية سد النهضة





أمنّ مجلس الأمن والدفاع على استمرار جهود ومبادرات رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء بمصر وإثيوبيا في مشروع بناء سد النهضة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، ويحفظ الأمن الإقليمي.

وطبقًا لبيان صادر عن مجلس الأمن والدفاع تلقت (السوداني) نسخة منه استمع المجلس في اجتماعه المنعقد اليوم “الثلاثاء” الـ ١٩ من مايو، لتقرير حول مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وأمنّ المجلس على ضرورة تعزيز قدرات الشرطة والأجهزة العدلية للعمل على حفظ الأمن، وتكثيف الانتشار الأمني بمواقع النزاعات القبلية واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع وقوعها.

إلى جانب تكثيف جهود جمع السلاح غير المرخص وخارج نطاق القوات النظامية.

ووجه المجلس باستمرار زيارات أعضاء مجلسي السيادة والوزراء والطواف على الولايات والوقوف ميدانيا على الأوضاع.

كما أكّد على أهمية تعزيز الثقة ودعم وتطوير الشراكة بين مكونات الحكومة الانتقالية وتقييم الأداء للعبور بالفترة الانتقالية لبر الأمان.

السوداني

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