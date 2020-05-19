إحباط تهريب مخدرات عبر مطار الخرطوم مخبأة داخل أقلام حواجب





تمكنت هيئة الجمارك والادارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب عدد36750حبة كبتاجون مخبأة داخل أقلام تخطيط الحواجب ضبطت بحوزة خمسة متهمين.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،اللواء شرطة حقوقي /سامي حامد حريز في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة بان فريق مشترك تمكن من توقيف عدد خمسة متهمين بينهم المتهم الرئيس من جنسية عربية كما استطاع الوصول الي الحبوب المخدرة المخبأ داخل شحنة مواد تجميل وبفحصها تم الوصول الي عدد 36750 حبة كبتاجون المخدرة موزعة داخل اقلام تخطيط الحواجب .

تم اتخاذ كافة إجراءات البلاغ تحت المادة 15/أ بقسم شرطة الدرجة الاولي بالخرطوم في مواجهة المتورطين .

التيار

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