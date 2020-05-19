مجلس الأمن والدفاع يقرر تعزيز قدرات الشرطة تعزيز الانتشار بمواقع النزاعات





قرر مجلس الأمن والدفاع تعزيز قدرات الشرطة والأجهزة العدلية للعمل على حفظ الأمن، وتكثيف الانتشار الأمني بمواقع النزاعات القبلية واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع وقوعها إلى جانب تكثيف جهود جمع السلاح غير المرخص وخارج نطاق القوات النظامية.

وقال وزير الداخلية مقرر مجلس الأمن والدفاع الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله في بيان صحفي ان إن مجلس الأمن والدفاع استمع في اجتماعه الذي عقد اليوم “الثلاثاء” لتقرير حول الأوضاع الأمنية بالبلاد.

واستمع المجلس لتقرير حول الأوضاع الصحية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ووقف على التدابير والإجراءات العملية المتخذة لنقل العالقين للبلاد وإعطاء الأولوية للمرضى.

وأوضح الطريفي ان المجلس وجه اللجنة العليا للطوارئ الصحية بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن آليات التعامل مع جائحة كورونا منذ ظهورها وحتى الآن، ووضع إستراتيجيات الفترة القادمة بانتقال الفحوصات الطبية لمرض الكورونا لمحليات ولاية الخرطوم باعتبارها تمثل ٨٠% من خارطة الإنتشار الجغرافى مع الإهتمام بالولايات التى ظهر فيها الوباء بالتنسيق مع ولاة الولايات .

وقال إن تطرق الاجتماع إلى مراجعة التشريعات القانونية فيما يتعلق بمكافحة جرائم المعلوماتية مبينا أن المجلس على استمرار جهود ومبادرات رئيس مجلس الوزراء في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء بمصر وإثيوبيا في مشروع بناء سد النهضة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، ويحفظ الأمن الإقليمي.

وقال الطريفي إن المجلس وجه باستمرار زيارات أعضاء مجلسي السيادة والوزراء والطواف على الولايات والوقوف ميدانيا على الأوضاع.

كما أكّد على أهمية تعزيز الثقة ودعم وتطوير الشراكة بين مكونات الحكومة الانتقالية وتقييم الأداء للعبور بالفترة الانتقالية لبر الأمان.

المجهر

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